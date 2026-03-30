Cappuccini Cinque secoli in Liguria | un percorso che intreccia fede e storia regionale
Il 4 marzo 2026, le Province religiose di Liguria, Lombardia e Piemonte dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini si sono unite formando la nuova Provincia di San Francesco. L’evento rappresenta un momento di consolidamento per l’ordine in Italia, con un percorso che unisce cinque secoli di presenza religiosa e storica in Liguria, unendo tradizione e fede in un nuovo assetto organizzativo.
In occasione di questo significativo passaggio istituzionale, il Museo dei Cappuccini di Genova presenta la mostra “Cappuccini. Cinque secoli in Liguria”, un’esposizione storico-artistica che ripercorre le tappe fondamentali della presenza e dell’opera dei frati Cappuccini nella regione. L’inaugurazione si terrà mercoledì 1 aprile 2026 alle ore 18. La mostra è rivolta alla cittadinanza e intende al contempo rendere omaggio ai frati della nuova Provincia. Cappuccini e scienza: il contributo dei frati nell’ambito della cura, della ricerca medica ed erboristica e in altri settori del sapere. Cappuccini e il mare: dalla Missio antiqua in Africa alle missioni in Sud America, fino al servizio sulle galee, nei porti e sui transatlantici. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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