Cappuccini Cinque secoli in Liguria | un percorso che intreccia fede e storia regionale

Il 4 marzo 2026, le Province religiose di Liguria, Lombardia e Piemonte dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini si sono unite formando la nuova Provincia di San Francesco. L’evento rappresenta un momento di consolidamento per l’ordine in Italia, con un percorso che unisce cinque secoli di presenza religiosa e storica in Liguria, unendo tradizione e fede in un nuovo assetto organizzativo.