Un viaggio tra oli ed essenze dell' antichità al Museo Aldini il percorso sensoriale che attraversa i secoli

Sabato 28 febbraio alle 18, il Museo Aldini di Forlimpopoli ospita “Aromata”, un percorso sensoriale dedicato agli oli e alle essenze dell’antichità. L’evento nasce dalla collaborazione con il Giardino delle Erbe “Augusto Rinaldi Ceroni” di Casola Valsenio, che porta in mostra antichi aromi e tecniche di estrazione. I visitatori potranno scoprire come le civiltà passate usavano queste sostanze per scopi medici e rituali. Un’occasione per immergersi in un viaggio tra profumi e tradizioni antiche. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati.

Sabato 28 febbraio, alle ore 18, il Museo archeologico Aldini di Forlimpopoli in collaborazione con il Giardino delle Erbe "Augusto Rinaldi Ceroni" di Casola Valsenio organizza "Aromata. Viaggio nei profumi antichi", una visita guidata dedicata alle antiche tecniche di produzione degli oli e delle essenze utilizzate nell'antichità con a seguire un laboratorio di profumi. Durante la visita, il visitatore andrà alla scoperta delle antichissime tecniche di produzione degli oli e delle essenze utilizzate nell'antichità, dai profumi destinati agli Dei, a quelli per l'igiene personale e la cura del corpo.