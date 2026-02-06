Ego un percorso che intreccia musica e pittura | la mostra di Giuliano Galli al Caffè Cavour di Terni

A Terni apre una mostra che unisce musica e pittura. Si chiama “Ego” ed è stata pensata dall’artista locale Giuliano Galli. Dal 7 febbraio al 7 marzo, gli spazi del Caffè Cavour ospitano un percorso che si propone di coinvolgere i visitatori in un viaggio tra emozioni e sensazioni. L’esposizione si presenta come un racconto intimo, dove le opere di Galli si intrecciano con le note, creando un’esperienza completa e personale.

Un percorso intimo, emotivo, che intreccia pittura e musica in un unico racconto. È questo il cuore di "Ego", la mostra di Giuliano Galli, artista ternano, in programma dal 7 febbraio al 7 marzo negli spazi del Caffè Cavour a Terni.L'esposizione si presenta come un vero e proprio concept album.

