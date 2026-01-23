Fiera Primaverile di Carmagnola due giorni di festa | oltre cinque secoli di storia tra mercati e tradizioni rurali
La Fiera Primaverile di Carmagnola è un evento che unisce oltre cinque secoli di storia a iniziative moderne, offrendo mercati e tradizioni rurali. In due giorni, questa manifestazione permette di scoprire le radici profonde del territorio e di vivere un’occasione di incontro tra passato e presente, mantenendo vive le tradizioni che definiscono l’identità locale e promuovono lo sviluppo futuro.
Esistono tradizioni che non si limitano a ricordare il passato, ma sanno raccontare il futuro di un intero territorio. È il caso della Fiera Primaverile di Carmagnola, una manifestazione plurisecolare che tornerà ad animare il centro cittadino sabato 7 e domenica 8 marzo 2026. Presentata.🔗 Leggi su Torinotoday.it
