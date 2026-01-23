Fiera Primaverile di Carmagnola due giorni di festa | oltre cinque secoli di storia tra mercati e tradizioni rurali

La Fiera Primaverile di Carmagnola è un evento che unisce oltre cinque secoli di storia a iniziative moderne, offrendo mercati e tradizioni rurali. In due giorni, questa manifestazione permette di scoprire le radici profonde del territorio e di vivere un’occasione di incontro tra passato e presente, mantenendo vive le tradizioni che definiscono l’identità locale e promuovono lo sviluppo futuro.

