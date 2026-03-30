Capolavori impressionisti rubati sotto gli occhi delle telecamere | caccia alla banda dei 4 incappucciati

Nella giornata del 30 marzo 2026, si sono susseguite le indagini relative a un furto di opere impressioniste avvenuto presso la Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo, nel parmense. La polizia sta cercando di identificare una banda composta da quattro persone incappucciate, responsabili di aver sottratto alcune tra le più preziose tele esposte nella struttura. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso le fasi dell'irruzione.

Parma, 30 marzo 2026 – Si stringe il cerchio attorno agli autori del clamoroso furto d'arte messo a segno ai danni della Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo, nel parmense. Un Renoir, un Matisse e un Cezanne spariti in un lampo nella notte tra il 22 e il 23 marzo. I carabinieri, coordinati dalla Procura di Parma, stanno lavorando incessantemente sulle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Gianni Morandi e l’annuncio a sorpresa in tv: “In tour con una canzone di Jovanotti: si intitola ‘Monghidoro’, il mio paese” La banda nei video di sorveglianza. I dispositivi hanno immortalato un gruppo composto da almeno 4 malviventi, tutti con il volto travisato da cappucci, mentre si introducevano furtivamente nella tenuta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Capolavori impressionisti rubati sotto gli occhi delle telecamere: caccia alla banda dei 4 incappucciati Aggiornamenti e contenuti dedicati a Capolavori impressionisti E' caccia alla banda dei diamanti: bottino da 500mila euroDopo il clamoroso furto avvenuto ieri 4 marzo a Noventa Padovana ai danni di un rappresentante orafo quarantenne di Treviso, i carabinieri della... Lo spettacolo dei delfini che nuotano nel porto di Civitanova sotto gli occhi stupiti dei passantiCivitanova, 24 gennaio 2026 – Un delfino che nuota sereno tra le acque calme del porto, sotto gli occhi stupiti dei tanti passanti che affollano la... Scippa una turista sotto gli occhi dei carabinieri: arrestataNei guai una giovane di 23 anni e la complice coetanea denunciata in concorso: nel mirino il portafoglio della ignara vittima FIRENZE – Gli scippi...