Nel porto di Civitanova, un delfino si è recentemente fatto vedere tra le acque calme, suscitando l'interesse dei passanti. L'evento, insolito in questa zona, ha attirato l'attenzione di chi si trovava sul lungomare, offrendo un momento di sorpresa e meraviglia. La presenza di questo animale nel porto rappresenta un episodio curioso, che ha lasciato molti a osservare con attenzione e curiosità.

Civitanova, 24 gennaio 2026 – Un delfino che nuota sereno tra le acque calme del porto, sotto gli occhi stupiti dei tanti passanti che affollano la banchina. È la scena ripresa da un video che è stato fatto nella tarda mattinata di oggi, al porto di Civitanova. Sono già diversi gli avvistamenti di delfini in queste ultime settimane. Il primo gennaio di quest’anno un’altra "apparizione” di un delfino nelle acque civitanovesi, che ha salutato il nuovo anno. Delfini nel porto di Civitanova: il video Nel periodo estivo, poi, lo spettacolo dei delfini al largo della costa è ormai cosa nota: si avvicinano alla riva, quasi tra i bagnanti, e si spingono fino al molo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo spettacolo dei delfini che nuotano nel porto di Civitanova sotto gli occhi stupiti dei passanti

Leggi anche: Nel mare di Ostia lo spettacolo dei delfini che giocano con le barche a vela

Leggi anche: San Giuliano Milanese: accoltellato sotto gli occhi dei passanti, è gravissimo

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Lo spettacolo dei delfini a Su Siccu a Cagliari; Rieti, banchetti davanti alla mostra Mirò e i resti del bosco ancora in piazza; ArciPelagos, La Maddalena in prima linea per la tutela dei delfini; Sabato 17 e domenica 18 gennaio: gli eventi a Rieti e in Provincia.

Lo spettacolo dei delfini che nuotano nel porto di Civitanova sotto gli occhi stupiti dei passantiÈ la scena ripresa da un video che è stato fatto nella tarda mattinata: questo è solo l’ultimo degli avvistamenti avvenuti nelle ultime settimane ... ilrestodelcarlino.it

Nel mare di Ostia lo spettacolo dei delfini che giocano con le barche a velaDue delfini giocano e nuotano tra le barche a vela nel mare di Ostia. È l'emozionante spettacolo colto dagli occhi, e poi dalla fotocamera, della velista Simona Petrucci mentre si trovava a bordo ... fanpage.it

Lo spettacolo dei delfini a Su Siccu a Cagliari. Una coppia di cetacei nuota vicino alla costa all'alba. #sardegna #animali #IoSeguoTgr https://rainews-staging.rai.it/tgr/sardegna/video/2026/01/lo-spettacolo-dei-delfini-a-su-siccu-a-cagliari-cbf35ea0-a29 - facebook.com facebook