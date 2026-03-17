Scippa una turista sotto gli occhi dei carabinieri | arrestata

Una donna è stata arrestata a Firenze dopo aver scippato una turista sotto gli occhi dei carabinieri. L’episodio si è verificato nel centro storico, dove gli scippi rappresentano un problema ricorrente. I militari sono intervenuti prontamente e hanno fermato la donna prima che potesse fuggire con la refurtiva. La turista non ha riportato ferite.

Nei guai una giovane di 23 anni e la complice coetanea denunciata in concorso: nel mirino il portafoglio della ignara vittima FIRENZE – Gli scippi continuano ad essere un problema nel centro storico fiorentino. Ma questa volta il provvidenziale intervento dei carabinieri ha evitato il peggio per un’ignara turista. Nel pomeriggio di domenica (15 marzo) i militari della stazione di Firenze Uffizi, impegnati in un normale servizio di pattugliamento tra le vie del centro, hanno sventato un furto in via dei Vecchietti. Le protagoniste della vicenda sono due cittadine bulgare di 23 anni, entrambe senza fissa dimora e con un profilo già noto alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Scippa una turista sotto gli occhi dei carabinieri: arrestata Articoli correlati Precipita da una nave da crociera sotto gli occhi dei soccorritori e muore, tragedia al porto di CivitavecchiaUn uomo è morto dopo essere caduto dalla murata di una nave da crociera a Civitavecchia. Leggi anche: Blitz dei carabinieri in una casa di cura: arrestata una ricercata internazionale