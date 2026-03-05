E' caccia alla banda dei diamanti | bottino da 500mila euro

I carabinieri di Noventa Padovana stanno indagando sul furto di diamanti avvenuto ieri alle 15,30 in via Oltrebrenta. La banda è riuscita a portar via un bottino di circa 500mila euro. Le forze dell’ordine stanno concentrando le loro ricerche sulla coppia sospettata, coordinati dal luogotenente Enzo Callegaro e sotto la supervisione del comando provinciale. Le indagini sono in corso.

Dopo il clamoroso furto avvenuto ieri 4 marzo a Noventa Padovana ai danni di un rappresentante orafo quarantenne di Treviso, i carabinieri della locale stazione stanno stringendo il cerchio attorno ai responsabili A distanza di 24 ore dal clamoroso furto andato a segno ieri 4 marzo alle 15,30 in via Oltrebrenta a Noventa Padovana i carabinieri della locale stazione coordinati dal luogotenente Enzo Callegaro sotto la supervisione del comando provinciale stanno stringendo il cerchio attorno alla coppia di malviventi che in maniera “chirurgica” ha estratto la borsa dalla Mercedes del rappresentante orafo, 40enne di Treviso, per poi dileguarsi su una Bmw risultata intestata ad un “prestanome” presa in leasing nel milanese. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Furto in una gioielleria a Ravenna: i ladri portano via oro, diamanti e contanti. Bottino da 300mila euro Rapina con sequestro di persona nella villa a Posillipo: i banditi aiutati dalla domestica, bottino da 500mila euroNella mattinata odierna, dopo oltre un anno, cinque persone sono state raggiunte da ordinanze cautelari per la rapina commessa nel novembre del 2024... Aggiornamenti e contenuti dedicati a E' caccia alla banda dei diamanti.... Temi più discussi: Assalto in diretta al compro oro: due asce e la fiamma ossidrica. Caccia alla banda di ladri; E' caccia alla banda dei diamanti: bottino da 500mila euro; Emergenza furti a Ostia e Infernetto: caccia alla banda delle Fiat che spariscono e vengono ritrovate cannibalizzate; Bancomat fatto esplodere. Scatta la caccia alla banda. Scontro sulla sicurezza. Assalto ad uno sportello bancomat di Campagna. È caccia alla bandaColpo nella notte in via della Pace a Quadrivio di Campagna dove è stato assaltato lo sportello bancomat di una banca. La banda, verso le 4, ha utilizzato dell’esplosivo per riuscire a portar via l’At ... ondanews.it Bancomat fatto esplodere, danneggiata anche la scuola vicina: è caccia alla banda di criminaliQuesta mattina una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli è intervenuta in Montenero di Bisaccia, in supporto […] ... ecoaltomolise.net Iran, la sfida di Starmer: "Invieremo caccia in Qatar e elicotteri a Cipro" x.com "Obiettivo abbattuto, continuiamo l'attacco". Le forze di difesa di Israele (Idf) diffondono il video del duello tra un caccia F-35 e un jet iraniano YAK-130 nei cieli di Teheran. Il caccia israeliano abbatte il velivolo nemico: per la prima volta un F-35 colpisce e abba - facebook.com facebook