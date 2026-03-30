Capaldo ' socio occulto' della Isvec di Balestriere contatti tra Zannini e l' ambasciatore del clan per l' appalto rifiuti

Nell'ambito di un'inchiesta che ha portato all'arresto di 23 persone legate al gruppo Zagaria del clan dei Casalesi, sono stati rivelati i nomi di Giovanni Zannini e dell’ex sindaco di Mondragone Virgilo Pacifico. Tra le accuse, ci sarebbero contatti tra Zannini e un ambasciatore del clan per questioni legate all’appalto rifiuti. Sono emerse anche connessioni con un socio occulto di una società coinvolta nelle attività illecite.