Capaldo ' socio occulto' della Isvec di Balestriere contatti tra Zannini e l' ambasciatore del clan per l' appalto rifiuti
Nell'ambito di un'inchiesta che ha portato all'arresto di 23 persone legate al gruppo Zagaria del clan dei Casalesi, sono stati rivelati i nomi di Giovanni Zannini e dell’ex sindaco di Mondragone Virgilo Pacifico. Tra le accuse, ci sarebbero contatti tra Zannini e un ambasciatore del clan per questioni legate all’appalto rifiuti. Sono emerse anche connessioni con un socio occulto di una società coinvolta nelle attività illecite.
Secondo gli inquirenti il consigliere regionale (non indagato) avrebbe mediato per l'aggiudicazione del servizio di raccolta a Mondragone in cambio della promessa di voti alle regionali Spuntano i nomi di Giovanni Zannini e dell’ex sindaco di Mondragone Virgilo Pacifico nell’inchiesta che ha portato all’arresto di 23 persone per le attività illecite del gruppo Zagaria del clan dei Casalesi. Per gli inquirenti della Dda, nell’azienda sarebbero stati impiegati soldi del clan dei Casalesi, con un investimento da 200mila euro da parte di Filippo Capaldo, nipote prediletto del boss Michele Zagaria, attraverso il socio in affari Alfonso Ottimo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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