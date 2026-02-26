Centro antiviolenza del Distretto socio-sanitario di Riccione | 700 contatti 143 donne e 78 bambini presi in carico nel 2025

Nel 2025, il Centro antiviolenza del Distretto socio-sanitario di Riccione ha ricevuto circa 700 contatti, con un focus particolare su donne e bambini. Sono state 143 le donne che si sono rivolte ai servizi e 78 i bambini coinvolti nelle attività di supporto. I numeri indicano un aumento rispetto agli anni precedenti e riflettono la reale richiesta di aiuto nella zona.

Nel 2025 sono state 700 le donne che hanno contattato la rete del Centro antiviolenza del Distretto socio-sanitario di Riccione. Le donne prese in carico sono state 143 e i minori 78. Un dato che, secondo i report periodici dei servizi erogati, è in costante crescita e fotografa un fenomeno che necessita di risposte sempre più tempestive e coordinate. A questa emergenza il Distretto socio-sanitario di Riccione risponde con una rete diffusa di servizi territoriali formata da operatrici, professioniste psicologhe ed esperte legali per sostenere, accogliere e accompagnare le donne vittime di violenza nei percorsi di messa in sicurezza e autonomia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

