Madrid esoterica | tra massoneria streghe società segrete e il lato occulto della capitale spagnola

Madrid nasconde un lato meno visibile, fatto di società segrete, massoneria e pratiche esoteriche che si intrecciano con la storia della città. Oltre ai musei e ai monumenti, si parla di gruppi di streghe e di reti clandestine che avrebbero operato nel corso dei secoli. La capitale spagnola, quindi, si presenta anche come un luogo di mistero e segretezza, nascosto dietro la sua facciata più nota.

Massoneria, statue di Lucifero, palazzi infestati e società segrete: viaggio nella Madrid esoterica, tra simboli nascosti e leggende urbane Madrid è una città che ama raccontarsi attraverso la sua superficie luminosa: i musei, i palazzi borbonici, le notti che non finiscono mai, l'arte che attraversa secoli di storia spagnola. Ma sotto questa narrativa ufficiale esiste un'altra Madrid, più sottile, più difficile da individuare, fatta di simboli nascosti nelle facciate, statue che sembrano parlare un linguaggio arcano, società segrete che hanno attraversato il XIX secolo e una tradizione esoterica che affonda le radici in un passato dove alchimia, massoneria e spiritismo convivevano con la politica e con l'architettura della capitale. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Madrid esoterica: tra massoneria, streghe, società segrete e il lato occulto della capitale spagnola