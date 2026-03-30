Il clan Zagaria dietro l'azienda dei rifiuti contatti col consigliere regionale Zannini per l'appalto a Mondragone

Un'indagine ha accertato che l'azienda Isvec, coinvolta nel settore dei rifiuti, sarebbe sotto il controllo del clan Zagaria, appartenente ai Casalesi. Nell'ordinanza sono riportati contatti tra il consigliere regionale e Franco Lombardi, figura di fiducia di un nipote del superboss, riguardo a un appalto a Mondragone. La vicenda coinvolge anche un consigliere regionale e un imprenditore legato alla famiglia criminale.

L'azienda Isvec sarebbe stata controllata dal clan Zagaria dei Casalesi; nell'ordinanza i contatti tra il consigliere regionale Giovanni Zannini e Franco Lombardi, uomo di fiducia del nipote del superboss. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Chiesto l’arresto per Giovanni Zannini, il consigliere regionale è indagato per corruzioneLa Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto l'arresto per il consigliere regionale Giovanni Zannini e il divieto di dimora per gli imprenditori... Il consigliere regionale Giovanni Zannini coinvolto in un’altra inchiesta per corruzioneNei confronti del consigliere regionale, la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha notificato un nuovo invito a comparire: Zannini avrebbe promesso...