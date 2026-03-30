Cannizzaro sindaco il retroscena di Minzolini diventa virale sui social
Un gossip politico riguardante il deputato e segretario regionale di Forza Italia che ha annunciato la candidatura a sindaco di Reggio Calabria sta circolando ampiamente sui social. La notizia riguarda anche un retroscena svelato da un commentatore televisivo, che ha condiviso dettagli sul processo decisionale e le dinamiche interne al partito. La vicenda ha attirato l’attenzione di numerosi utenti online.
Un editoriale del giornalista ed ex senatore riferisce di uno sfogo del segretario regionale di Forza Italia sugli scenari governativi e le comunali reggine, analizzata da un opinionista Un gossip politico su Francesco Cannizzaro, deputato e segretario regionale di Forza Italia che ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Reggio Calabria, sta diventando virale sui social. A far discutere è il passaggio di un editoriale di Augusto Minzolini per il Giornale, nel quale si analizzano gli scenari del governo dopo la batosta del referendum sulla giustizia. Il retroscena di Minzolini dietro le quinte della maggioranza di Giorgia Meloni cita anche Cannizzaro, di cui si racconta uno “sfogo” che collega Roma a Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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