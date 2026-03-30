Cannizzaro sindaco il retroscena di Minzolini diventa virale sui social

Un gossip politico riguardante il deputato e segretario regionale di Forza Italia che ha annunciato la candidatura a sindaco di Reggio Calabria sta circolando ampiamente sui social. La notizia riguarda anche un retroscena svelato da un commentatore televisivo, che ha condiviso dettagli sul processo decisionale e le dinamiche interne al partito. La vicenda ha attirato l’attenzione di numerosi utenti online.