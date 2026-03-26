Cannizzaro dà l' annuncio sui social | Saluto Roma e mi candido a sindaco di Reggio Calabria

Francesco Cannizzaro ha annunciato sui social la sua candidatura a sindaco di Reggio Calabria per il centrodestra. Dopo una riunione a Roma, il deputato e segretario regionale di Forza Italia ha confermato di essere il candidato ufficiale della coalizione. L'annuncio è arrivato in un momento di attesa, con il politico che ha salutato Roma e comunicato la decisione di concorrere alle prossime amministrative.

Dopo ore di fibrillazione e attesa nel centrodestra, l'onorevole e segretario regionale di Forza Italia scioglie la riserva e ufficializza la sua discesa in campo per le elezioni comunali di maggio Francesco Cannizzaro è ufficialmente il candidato sindaco di Reggio Calabria per il centrodestra. Cannizzaro aveva dato disponibilità a candidarsi già lo scorso ottobre, ma in questi mesi ha voluto trovare la massima condivisione degli alleati fino all'imprimatur dato a Forza Italia per decidere la figura del candidato sindaco ("non potevo dirvelo - afferma nel video - ma ora i tempi sono maturi"). Da domani inizia ufficialmente la campagna elettorale che vedrà il parlamentare sfidare il candidato del centrosinistra Domenico Battaglia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Cannizzaro dà l'annuncio sui social: "Saluto Roma e mi candido a sindaco di Reggio Calabria" Articoli correlati Cannizzaro presenta i dieci punti di FI per Reggio CalabriaCannizzaro presenta il piano per Reggio Calabria: Forza Italia punta al 2036, ma il candidato resta un mistero Reggio Calabria è al centro di un... Dopo droga e violenze, la nuova trovata del Brasiliano per far parlare di sè: “Mi candido a sindaco di Roma”Massimiliano Minnocci, influencer detto il Brasiliano con molti precedenti penali, si dice serio riguardo alla sua candidatura alle elezioni...