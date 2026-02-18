Il canestro spettacolare di Jaylen Barford durante la partita a Venezia è diventato virale sui social, grazie a un tiro che ha sorpreso tutti. Molti utenti commentano increduli, dicendo che non avevano mai visto nulla di simile. Il suo “circus shot” ha conquistato anche chi non segue il basket, diffondendosi rapidamente tra gli appassionati online. Un video del tiro ha già accumulato milioni di visualizzazioni in poche ore.

"Mai visto nulla di simile". Questo il commento più utilizzato per descrivere il tiro impossibile di Jaylen Barford nella vittoria dei biancorossi a Venezia. Un vero e proprio ‘circus shot’, scoccato cadendo fuori dal campo, defilato e da dietro il tabellone. Una conclusione che, dopo una parabola altissima, ha sfiorato il tabellone stesso, trovando soltanto il fondo della retina. La prodezza di ‘JB’ è diventata virale sui social di mezzo mondo, ma oltre alla spettacolarità va anche considerato il valore (decisivo.) che ha avuto. La Pallacanestro Reggiana ha infatti espugnato il Taliercio di soli 2 punti ed è automatico pensare a quella prodezza che aveva dato il momentaneo +4 (82-78) alla truppa di Priftis. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - SUI SOCIAL DIVENTA VIRALE IL SUO ’CIRCUS SHOT’. "Mai visto un canestro così». Il tiro di Barford fa il giro del mondo

