Crudeltà senza fine | torturano e uccidono l’anziano cane randagio Orelha quattro adolescenti accusati di maltrattamenti Il caso diventa virale sui social

Quattro adolescenti sono stati accusati di aver torturato e ucciso l’anziano cane randagio Orelha a Praia Brava, Florianopolis. La vicenda ha fatto il giro dei social, scatenando indignazione tra gli utenti. Il cane, molto amato dalla comunità, non è riuscito a superare le violenze di cui è stato vittima.

Era un cane randagio amatissimo dall'intera comunità di Praia Brava, a Florianopolis, in Brasile. Ma l'anziano Orelha, questo il suo nome, purtroppo non ce l'ha fatta. Secondo le ricostruzioni della polizia brasiliana, il povero animale sarebbe stato torturato da quattro adolescenti, descritti come appartenenti a famiglie benestanti. A causa delle condizioni disperate in cui riversava dopo l'aggressione, Orelha è stato sottoposto ad eutanasia. Il caso ha suscitato l'indignazione non solo della città capitale di Santa Catarina, ma di tutta la Nazione. Anche la politica, con un inedito consenso tra esponenti di destra e di sinistra, si è stretta attorno al dolore degli abitanti di Praia Brava, che accudivano affettuosamente il randagio da circa dieci anni, riporta CNN Brazil.

