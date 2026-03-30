Calhanoglu e il sogno Mondiale | Vogliamo rendere orgogliosa la Turchia dopo 24 anni ma non mi fido del Kosovo Con l’Inter…
Il centrocampista dell’Inter ha espresso il desiderio di portare la nazionale turca a qualificarsi per il Mondiale dopo 24 anni. Durante la conferenza stampa di anticipazione della partita contro il Kosovo, ha dichiarato di voler rendere orgoglioso il suo paese e ha manifestato una certa sfiducia nei confronti della squadra avversaria. Le sue parole sono state rilasciate nel contesto delle discussioni sulla qualificazione ai prossimi tornei internazionali.
di Alberto Petrosilli Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Kosovo: le dichiarazioni. Il centrocampista dell’ Inter, Hakan Calhanoglu, ha parlato dal ritiro della Turchia alla vigilia della sfida decisiva contro il Kosovo, valida per l’accesso ai Mondiali 2026. Il capitano turco ha mostrato grande maturità in conferenza stampa, sottolineando l’importanza del cuore e della mentalità per raggiungere traguardi storici. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Non sottovaluto mai nessun avversario. Con l’Inter siamo stati eliminati dal Bodo Glimt. La prospettiva del presidente della Federazione è diversa. 🔗 Leggi su Internews24.com
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