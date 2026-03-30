Calhanoglu e il sogno Mondiale | Vogliamo rendere orgogliosa la Turchia dopo 24 anni ma non mi fido del Kosovo Con l’Inter…

Il centrocampista dell’Inter ha espresso il desiderio di portare la nazionale turca a qualificarsi per il Mondiale dopo 24 anni. Durante la conferenza stampa di anticipazione della partita contro il Kosovo, ha dichiarato di voler rendere orgoglioso il suo paese e ha manifestato una certa sfiducia nei confronti della squadra avversaria. Le sue parole sono state rilasciate nel contesto delle discussioni sulla qualificazione ai prossimi tornei internazionali.