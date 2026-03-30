Infortunio Calhanoglu le ultimissime dal ritiro della Turchia | il nerazzurro titolare contro il Kosovo? Gli aggiornamenti

Durante il ritiro della nazionale, si sono susseguiti aggiornamenti sulle condizioni di Calhanoglu, coinvolto in un infortunio. Si è parlato di un possibile impiego come titolare nella partita contro il Kosovo, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sulla sua disponibilità. Le fonti ufficiali della federazione forniscono poche informazioni, limitandosi a riferire che il giocatore sta seguendo un programma di recupero.

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