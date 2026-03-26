Dopo la vittoria della Turchia, Calhanoglu ha dichiarato che l’infortunio subito è ormai superato, specificando che sono passati un mese e mezzo dal problema. Ha inoltre menzionato l’aiuto fornito da Chivu, senza fornire ulteriori dettagli. La sua presenza in campo è stata confermata durante la partita, dopo il periodo di recupero.

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© Internews24.com - Calhanoglu dopo la vittoria della Turchia: «Infortunio? Passato un mese e mezzo. Chivu mi ha aiutato»

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