Infortunio Calhanoglu ecco cosa filtra dal ritiro della Turchia | il centrocampista sarà titolare contro il Kosovo? Le ultime

Durante il ritiro della nazionale turca sono emerse nuove informazioni sulle condizioni di salute del centrocampista, dopo l'infortunio subito. Si attendono aggiornamenti sulle sue possibilità di essere schierato titolare nella prossima partita contro il Kosovo. La situazione viene monitorata attentamente dallo staff medico e tecnico della squadra.

Inter News 24 Infortunio Calhanoglu, dal ritiro della Turchia spuntano nuovi dettagli sulla sua condizione fisica. Sarà titolare contro il Kosovo? Le ultime. La Turchia di Vincenzo Montella si prepara all’appuntamento con la storia. Domani sera, a Pristina, la selezione turca affronterà il Kosovo nella finale dei playoff che mette in palio un pass per i Mondiali 2026. Il CT italiano sembra intenzionato a confermare l’assetto tattico vincente già visto contro la Romania, ma l’attenzione di tutti è rivolta alle condizioni di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell’Inter non ha partecipato all’ultima sessione collettiva, limitandosi a una leggera corsa in compagnia di Merih Demiral. 🔗 Leggi su Internews24.com

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