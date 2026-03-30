Nel calciomercato del Napoli, ci sono novità riguardanti il futuro di Romelu Lukaku. Le ultime indiscrezioni indicano un cambiamento rispetto alle informazioni precedenti, con sviluppi che coinvolgono direttamente l’attaccante belga. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle tempistiche o sulle modalità dell’eventuale trasferimento. La situazione resta sotto osservazione, con aggiornamenti attesi nelle prossime ore.

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© Calcionews24.com - Calciomercato Napoli: svolta decisiva nel futuro di Lukaku! Cambia tutto rispetto alle ultime indiscrezioni, ecco cosa sta succedendo

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