Romelu Lukaku non si è presentato questa mattina all’allenamento programmato a Castel Volturno, secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’. La sua assenza ha provocato reazioni di sdegno da parte della società napoletana, che si aspetta chiarimenti sulla situazione. Al momento, non sono state rese note le motivazioni ufficiali del mancato ingresso in campo del calciatore.

Romelu Lukaku non si è presentato a Castel Volturno questa mattina per la ripresa degli allenamenti, come rivelato da ‘Il Mattino’. Il centravanti aveva concordato con il Napoli di saltare le amichevoli internazionali e rientrare in Italia per prepararsi alla sfida contro il Milan, ma ha cambiato idea senza preavviso comunicando l’intenzione di allenarsi in Belgio. Lukaku non si presenta a Castel Volturno: le ultime. La decisione unilaterale del belga, di cui ha parlato ‘Radio CRC’, rappresenta una rottura netta rispetto agli accordi stipulati con la dirigenza partenopea. Lukaku aveva già deciso di lasciare il ritiro con la Nazionale per concentrarsi sulla preparazione della sfida scudetto contro i rossoneri. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lukaku salta l’allenamento: Napoli furioso, ecco cosa sta succedendo

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