Mercato Napoli | il punto sui rinnovi di McTominay Anguissa Lobotka e novità nel futuro di Lukaku Cosa sta succedendo davvero

Da calcionews24.com 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato del Napoli si concentra sui rinnovi di contratto di McTominay, Anguissa e Lobotka, con trattative in corso per definire le nuove scadenze. Nel frattempo, circolano notizie riguardo a possibili sviluppi nel futuro di Lukaku, con aggiornamenti che coinvolgono le strategie di mercato e le trattative tra le parti interessate. La situazione resta in evoluzione, con dettagli ancora da confermare ufficialmente.

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