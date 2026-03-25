Il mercato del Napoli si concentra sui rinnovi di contratto di McTominay, Anguissa e Lobotka, con trattative in corso per definire le nuove scadenze. Nel frattempo, circolano notizie riguardo a possibili sviluppi nel futuro di Lukaku, con aggiornamenti che coinvolgono le strategie di mercato e le trattative tra le parti interessate. La situazione resta in evoluzione, con dettagli ancora da confermare ufficialmente.

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© Calcionews24.com - Mercato Napoli: il punto sui rinnovi di McTominay, Anguissa, Lobotka e novità nel futuro di Lukaku. Cosa sta succedendo davvero

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