La Juventus si muove sul mercato in modo deciso. Dopo l’arrivo di Benzema all’Al-Hilal, cambia tutto per Darwin Nunez. L’attaccante uruguayano, finora considerato un possibile acquisto, ora sembra fuori dai piani del club saudita. La Juve potrebbe approfittare della situazione per portarlo in Italia, ma le trattative sono ancora in corso. La finestra di calciomercato non aspetta e anche questa volta tutto può cambiare da un momento all’altro.

Calciomercato Juve, l’arrivo di Benzema ha portato Nunez fuori dai piani dell’Al-Hilal. E in estate potrebbe diventare una possibilità per i bianconeri. Il panorama dei trasferimenti internazionali è stato scosso da una notizia improvvisa proveniente dal Medio Oriente, capace di innescare immediatamente un effetto domino sulle strategie dei grandi club europei. La situazione di Darwin Núñez all’Al Hilal è diventata un caso diplomatico e sportivo che ha acceso i radar degli osservatori di Torino, pronti a cogliere un’opportunità che fino a poche settimane fa sembrava impossibile. In questo scenario, le voci sul calciomercato della Juve hanno ripreso vigore, ipotizzando un clamoroso ritorno di fiamma per il bomber uruguaiano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Calciomercato Juve: svolta per Darwin Nunez! Cambia tutto dopo l'arrivo di Benzema all'Al-Hilal. Ecco cosa sta succedendo

In vista delle trattative di calciomercato, l’Inter ha comunicato all’Al Hilal che la cessione di Acerbi o De Vrij dipenderà dall’accordo su Cancelo.

Segui le ultime novità del calciomercato dell'Inter, con aggiornamenti in tempo reale su trattative, incontri e possibili sviluppi.

