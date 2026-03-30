Secondo quanto riportato da 'Mundo Deportivo', il Milan avrebbe messo nel mirino Rashford nel caso in cui il Barcellona decidesse di non riscattarlo. La situazione del calciatore al club blaugrana resta incerta, e il club rossonero sarebbe pronto a intervenire qualora la trattativa con i catalani non dovesse andare in porto. La questione riguarda quindi il futuro immediato dell’attaccante inglese.

Il Milan torna a seguire con attenzione la situazione legata a Marcus Rashford ed è pronto a inserirsi nella corsa all'esterno offensivo qualora la sua esperienza al Barcellona dovesse interrompersi in estate. Sul giocatore resta vigile anche il Paris Saint-Germain, pronto a competere per assicurarsi il cartellino dell'attaccante inglese. A riferire la notizia è il 'Mundo Deportivo', noto quotidiano spagnolo. Il nodo principale riguarda la posizione del club catalano, alle prese con i limiti imposti dal Fair Play Finanziario. Nonostante un'intesa di base tra il calciatore e i blaugrana, il riscatto fissato intorno ai 30 milioni dal Manchester United non è ancora garantito visti i noti problemi economici del Barcellona. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, sfida col PSG per Rashford: il suo futuro al Barcellona è in bilico

Contenuti e approfondimenti su Calciomercato Milan

Milan, assalto a Rashford: sfida al PSG se il Barcellona fallisce il riscattoIl Milan irrompe nella corsa a Marcus Rashford, accendendo un duello di mercato stellare con il Paris Saint-Germain.

Rashford: 10 gol, 13 assist. Il Milan e la PSG sfidanoIl mercato estivo si preannuncia complesso per l’attaccante inglese Marcus Rashford, con il Milan e la Paris Saint-Germain pronti a intervenire.

Rashford: 10 gol e 13 assist. Milan e PSG puntano sul talento ingleseLa carriera di Marcus Rashford si trova a un bivio cruciale, con il Milan e il Paris Saint-Germain che avanzano come opzioni concrete qualora il...