Rashford | 10 gol e 13 assist Milan e PSG puntano sul talento inglese

Marcus Rashford ha segnato 10 gol e fornito 13 assist in questa stagione. Le società di calcio del Milan e del Paris Saint-Germain hanno manifestato interesse per il giocatore inglese, che potrebbe trasferirsi altrove se il Barcellona non attiva la clausola di acquisto prevista per il suo contratto. La situazione contrattuale del calciatore è in fase di valutazione.

La carriera di Marcus Rashford si trova a un bivio cruciale, con il Milan e il Paris Saint-Germain che avanzano come opzioni concrete qualora il Barcellona non eserciti la clausola di acquisto. Il giocatore inglese, attualmente in prestito alla squadra catalana con una facoltà d’acquisto da 30 milioni di euro, ha mostrato numeri impressionanti: 10 gol e 13 assist in 39 apparizioni competitive. Se il trasferimento definitivo a Barcellona non si concretizza, l’interesse dei club italiani e francesi diventa la via d’uscita più probabile per un atleta il cui contratto con il Manchester United scade solo nel giugno 2028. L’analisi dei numeri dietro la rinascita sportiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rashford: 10 gol e 13 assist. Milan e PSG puntano sul talento inglese Articoli correlati Rashford: 10 gol, 13 assist. Il Milan e la PSG sfidanoIl mercato estivo si preannuncia complesso per l’attaccante inglese Marcus Rashford, con il Milan e la Paris Saint-Germain pronti a intervenire. Ultimissime Juve LIVE: Yildiz da 10 gol e 10 assist in stagione, novità sull’infortunio di Thuramdi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Tutto quello che riguarda Rashford 10 gol e 13 assist Milan e PSG... Discussioni sull' argomento Marcus Rashford e Rasmus Hojlund vicini alla cessione definitiva dal Manchester United: ecco come il club dovrebbe reinvestire al meglio i soldi per rafforzare l'attacco in vista della stagione 2026/27; La pressione è un privilegio – Spalletti invita la Juventus a godersi il finale di Serie A; Barcellona, l'infortunio di Raphinha può 'lanciare' Rashford: l'obiettivo è la conferma; Rashford | 10 gol 13 assist Il Milan e la PSG sfidano. «"RASHFORD-MILAN, LA SUGGESTIONE SI RIACCENDE!" IL BARCELLONA FRENA SUL RISCATTO: DIAVOLO PRONTO AL TENTATIVO!» #MarcusRashford #Milan #Calciomercato #Barcellona #PSG #Allegri #SerieA - facebook.com facebook El United da un ultimátum El caso Rashford se acelera. @ManUtd | @premierleague x.com