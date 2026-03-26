L’attaccante inglese ha segnato 10 gol e fornito 13 assist in questa stagione. Il mercato estivo si prospetta difficile per lui, con il Milan e la Paris Saint-Germain che hanno manifestato interesse. Entrambe le squadre stanno valutando possibili trattative con il suo attuale club. La situazione rimane in evoluzione, mentre si attendono sviluppi sui futuri trasferimenti.

Il mercato estivo si preannuncia complesso per l’attaccante inglese Marcus Rashford, con il Milan e la Paris Saint-Germain pronti a intervenire. La situazione del giocatore è incerta poiché il Barcellona esita sull’attivazione della clausola di riscatto da 30 milioni di euro. I dati di questa stagione mostrano un rendimento solido: dieci gol e tredici assist in trentanove presenze. La pressione finanziaria pesa sulle decisioni dei catalani, creando uno scenario aperto dove il futuro dell’inglese non è ancora definito. Mentre i club italiani e francesi monitorano ogni movimento, il giocatore sembra voler rimanere al Camp Nou oltre l’estate. Le dinamiche territoriali del calcio europeo stanno per subire una possibile trasformazione significativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rashford: 10 gol, 13 assist. Il Milan e la PSG sfidano

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