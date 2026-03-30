Il club di Milano ha manifestato interesse per l’attaccante di nazionalità britannica, entrando nella disputa con il Paris Saint-Germain. La trattativa si inserisce nella finestra di mercato in corso, con il club francese già impegnato in trattative con il Barcellona per il riscatto del giocatore. Se il Barcellona non completerà l’accordo, il Milan potrà avanzare la propria offerta per il trasferimento.

Il Milan irrompe nella corsa a Marcus Rashford, accendendo un duello di mercato stellare con il Paris Saint-Germain. Secondo le rivelazioni di Mundo Deportivo, la dirigenza rossonera ha messo nel mirino l’esterno inglese del Manchester United, attualmente in prestito al Barcellona, sfruttando le pesanti incertezze legate al Fair Play Finanziario che attanagliano il club blaugrana. Sebbene esista un’intesa di massima tra il calciatore e i catalani per il futuro, l’impossibilità del club di Laporta di garantire i 30 milioni di euro necessari per il riscatto dai Red Devils apre una breccia in cui il fondo RedBird è pronto a inserirsi con decisione. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, assalto a Rashford: sfida al PSG se il Barcellona fallisce il riscatto

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