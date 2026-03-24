Salerno lutto nell’avvocatura | scomparso l’avvocato Antonio Brancaccio

Da salernotoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio negli ambienti professionali e istituzionali, dove era riconosciuto per la competenza, il rigore e l’impegno profuso nel corso di una lunga e stimata carriera Salerno piange la scomparsa dell’avvocato Antonio Brancaccio, figura di spicco del foro cittadino e tra i più autorevoli esperti di diritto amministrativo. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio negli ambienti professionali e istituzionali, dove era riconosciuto per la competenza, il rigore e l’impegno profuso nel corso di una lunga e stimata carriera. Professionista apprezzato e punto di riferimento per colleghi e praticanti, Brancaccio ha contribuito in maniera significativa allo sviluppo e all’approfondimento del diritto amministrativo, distinguendosi per serietà e dedizione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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