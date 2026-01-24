Lutto nel calcio scomparso l’ex difensore di Inter e Milan Nazzareno Canuti

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Nazzareno Canuti, ex difensore di Milan e Inter, venuto a mancare all’età di 70 anni. La sua carriera ha attraversato importanti momenti delle due squadre milanesi, lasciando un ricordo indelebile tra tifosi e appassionati. La sua perdita rappresenta un lutto per il calcio italiano, che si unisce al cordoglio per la sua famiglia e i suoi cari.

Brutta notizia per il mondo del calcio. È improvvisamente scomparso alla prematura età di 70 anni l'ex difensore del Milan e dell'Inter Nazzareno Canuti. A ricordarlo un bell'articolo di 'Gazzetta.it'. Canuti è stato uno dei pochi giocatori ad aver vestito la maglia delle due sponde di Milano, ma la sua fede non è mai stata nascosta. Infatti, un po' di tempo fa, aveva detto così ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' interrogato sull'Inter: "L'Inter è l'Inter: si ama". LEGGI ANCHE: Primavera 1, pagelle Milan-Inter 2-2: Lontani imprendibile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Addio a Nazzareno Canuti, con l'Inter vinse lo Scudetto nel 1980: scomparso a 70 anniÈ deceduto Nazzareno Canuti, ex calciatore che ha vestito le maglie di Inter e Milan, e che nel 1980 contribuì alla conquista dello Scudetto con i nerazzurri.

Morto Nazzareno Canuti: il mondo del calcio piange la scomparsa dell’ex Inter e Milan. Aveva 70 anniNazzareno Canuti, ex calciatore di Inter e Milan, è venuto a mancare all’età di 70 anni.

