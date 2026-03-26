Napoli e mondo del calcio in lutto | è scomparso Beppe Savoldi

Il mondo del calcio italiano piange la scomparsa di Beppe Savoldi, ex attaccante che aveva 79 anni. Savoldi, noto come “mister 2 miliardi” per il trasferimento record con cui passò al Napoli, non è più tra i vivi. La sua carriera ha segnato diverse tappe, tra cui la partecipazione alle squadre di livello nazionale e le stagioni passate in varie società di calcio.

Beppe Savoldi si è spento a 79 anni. L’ex attaccante del Napoli, noto come “mister 2 miliardi” per il trasferimento record che lo portò in azzurro, non è più tra noi. L’annuncio della scomparsa è arrivato dal figlio Gianluca attraverso i social. Savoldi: il bomber che costò più di tutti. Negli anni Settanta il Napoli decise di investire cifre allora astronomiche su un attaccante dalle qualità indiscusse. Savoldi rappresentava il simbolo di quella stagione di ambizioni senza freni, quando gli azzurri puntavano a competere ai massimi livelli del calcio italiano. L’operazione di mercato che lo portò in campania rimase scolpita nella memoria dei tifosi partenopei non solo per il valore tecnico del giocatore, ma soprattutto per l’esborso economico richiesto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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