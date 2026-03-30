Calabria | passa la legge sui sottosegretari l’opposizione esplode

Nella serata di oggi, la Calabria ha approvato una legge che modifica la composizione dell'esecutivo regionale, introducendo ufficialmente la figura dei sottosegretari. La decisione ha suscitato reazioni dure da parte dell'opposizione, che ha espresso forte dissenso nei confronti della nuova normativa. La discussione si è concentrata sulla legittimità e le implicazioni della modifica statutaria approvata dall'assemblea regionale.

La Calabria ha varato stasera una normativa che ridefinisce la struttura esecutiva della Regione, introducendo formalmente la figura dei sottosegretari. Il provvedimento, approvato a maggioranza dopo un dibattito acceso in Consiglio regionale, modifica l’ordinamento esistente per allineare le leggi regionali alle normative nazionali, ma con l’effetto pratico di permettere la nomina di due nuovi ruoli di supporto ai segretari. La sessione si è conclusa con il passaggio dell’atto normativo nonostante le forti proteste dell’opposizione. L’intervento legislativo nasce da una proposta avanzata dai consiglieri Pierluigi Caputo e Marco Polimeni, appartenenti rispettivamente alle formazioni Occhiuto Presidente e Forza Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria: passa la legge sui sottosegretari, l’opposizione esplode Articoli correlati Legge sui due nuovi sottosegretari alla presidenza: Alecci presenta interrogazioneIl consigliere regionale: "Compromessi equilibrio costituzionale e trasparenza decisionale delle istituzioni. Sottosegretari: 347.280 euro e nuove regole per la CalabriaLa maggioranza politica della Regione Calabria sta avanzando una proposta di legge per definire formalmente il ruolo e la retribuzione dei... Calabria: riforma shock, 9 assessori e 2 sottosegretari.Il governo ha dato il via libera alla modifica dello Statuto della Regione Calabria, introducendo una Giunta allargata e la figura dei sottosegretari...