Legge sui due nuovi sottosegretari alla presidenza | Alecci presenta interrogazione

I capigruppo del centrodestra hanno presentato una proposta di legge riguardante i due nuovi sottosegretari alla presidenza della Regione Calabria. La legge mira a regolamentare il loro ruolo, le indennità e le procedure di nomina. Un deputato ha presentato un'interrogazione per chiedere chiarimenti sulla proposta, che segue gli annunci e le ipotesi dei mesi scorsi.

Il consigliere regionale: "Compromessi equilibrio costituzionale e trasparenza decisionale delle istituzioni. A rischio la credibilità della politica" "Dopo gli annunci e le ipotesi dei mesi scorsi, i capigruppo del centrodestra hanno depositato la proposta di legge che vuole regolamentare ruolo, indennità e nomina dei due nuovi sottosegretari alla presidenza della Regione Calabria. Una proposta di legge che svela in maniera evidente i veri obiettivi di queste nomine e chi ne pagherà (ahinoi) le conseguenze". Così il consigliere regionale e capogruppo del Partito democratico Ernesto Francesco Alecci. "La proposta di legge, così come... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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