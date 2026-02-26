Calabria | riforma shock 9 assessori e 2 sottosegretari

Il governo ha approvato una modifica allo Statuto della Calabria che amplia la composizione della Giunta regionale, includendo nove assessori e due sottosegretari. La riforma mira a riorganizzare l’amministrazione locale, introducendo nuove figure di supporto ai vertici regionali e modificando le modalità di funzionamento della macchina amministrativa. La decisione riguarda direttamente le strutture di governo e le funzioni della regione.

Il governo ha dato il via libera alla modifica dello Statuto della Regione Calabria, introducendo una Giunta allargata e la figura dei sottosegretari regionali. La decisione, presa dal Consiglio dei Ministri su proposta del ministro Roberto Calderoli, chiude un iter iniziato lo scorso novembre e approvato definitivamente dal Consiglio Regionale a fine gennaio. La riforma permette ora di nominare fino a nove assessori e due sottosegretari alla presidenza, nonostante le critiche dell’opposizione di centrosinistra che aveva sollevato dubbi sulla legittimità della modifica, in particolare per i sottosegretari. Il Consiglio dei Ministri ha tuttavia ritenuto che la riforma non contrasti con la Costituzione, scongiurando il rischio di impugnazione davanti alla Corte Costituzionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu Consiglio regionale della Calabria, ok alla riforma dello Statuto: ci potranno essere due assessori in piùNell'odierna seduta il Consiglio regionale della Calabria ha approvato, in seconda lettura, la proposta di modifica dello Statuto della Regione per... Giustizia: Ex Magistrato Shock, Riforma Urgente per Fiducia Persa.Riforma Giustizia: Un Ex Magistrato Lancia l’Appello, Tra Dubbi e Urgenze Un ex magistrato, figura di spicco nel dibattito legale italiano, ha...