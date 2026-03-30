Lunedì 30 marzo 2026, il Consiglio regionale della Calabria ha approvato documenti finanziari relativi ai bilanci 2026-2028, con una somma di 694 milioni di euro destinata al settore marino. Tra le misure approvate figura anche la legge Omnibus, che ha suscitato un acceso dibattito in aula, coinvolgendo diverse forze politiche e amministratori locali.

Nel pomeriggio di lunedì 30 marzo 2026, l’aula del Consiglio regionale della Calabria ha l’approvazione di documenti finanziari cruciali per il territorio, includendo i bilanci 2026-2028 destinati ai Parchi marini e all’ente Arpacal. La seduta ha anche validato la ridefinizione della pianificazione del POC 2021-2027 attraverso la delibera n. 87, stanziando un quadro di interventi per circa 694 milioni di euro. Nonostante il via libera ai fondi, la sessione è stata segnata da accese discussioni riguardo alla proposta di legge n. 32, definita come norma omnibus. Questa normativa tecnica tocca ben sedici leggi regionali esistenti, generando un dibattito acceso sulla trasparenza procedurale e sulla necessità di analizzare ogni singolo testo legislativo in modo separato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria: 694 milioni per il mare, ma la legge Omnibus accende il dibattito

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