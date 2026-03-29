Il rinnovo annuale di 8,5 milioni di euro per Romelu Lukaku ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, focalizzandosi sulla sua importanza nel progetto tecnico del Napoli e sulla sostenibilità economica del club. La questione riguarda sia le prestazioni sul campo sia gli aspetti finanziari legati al suo ingaggio. La vicenda ha acceso un dibattito pubblico sulla presenza dell’attaccante belga nella rosa.

Il caso Romelu Lukaku scuote l’ambiente del Napoli, tra rendimento in campo e sostenibilità economica. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i numeri dell’attaccante belga raccontano una stagione ben al di sotto delle aspettative. Numeri deludenti e ingaggio pesante. Ecco cosa scrive il quotidiano: “Lukaku, che a maggio compirà 33 anni, percepisce uno stipendio da 8,5 milioni di euro netti a stagione — cifra confermata anche per il 2026-2027 — ma in questa Serie A ha totalizzato appena 40 minuti in campo distribuiti in 5 presenze, con un solo gol all’attivo. Dati che, inevitabilmente, accendono il dibattito sulla sua centralità nel progetto tecnico”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - 8,5 milioni l’anno sono troppi per Lukaku? Si accende il dibattito sulla sua centralità nel progetto Napoli

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