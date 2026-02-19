Calabria | legge per gli idonei FdI celebra il via ma sindacati chiave per il futuro del lavoro

In Calabria, la proposta di legge per gli idonei, approvata di recente, ha suscitato entusiasmo tra i sostenitori di Fratelli d’Italia, che celebrano il passo avanti. La legge mira a favorire l’assunzione di professionisti che hanno superato i concorsi pubblici ma attendono ancora un impiego. Tuttavia, i sindacati principali chiedono un confronto diretto prima di considerare la misura definitiva. La discussione continua, mentre le parti si preparano a confrontarsi sui prossimi passi da seguire. La questione rimane al centro del dibattito regionale.

