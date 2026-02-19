Calabria | legge per gli idonei FdI celebra il via ma sindacati chiave per il futuro del lavoro
In Calabria, la proposta di legge per gli idonei, approvata di recente, ha suscitato entusiasmo tra i sostenitori di Fratelli d’Italia, che celebrano il passo avanti. La legge mira a favorire l’assunzione di professionisti che hanno superato i concorsi pubblici ma attendono ancora un impiego. Tuttavia, i sindacati principali chiedono un confronto diretto prima di considerare la misura definitiva. La discussione continua, mentre le parti si preparano a confrontarsi sui prossimi passi da seguire. La questione rimane al centro del dibattito regionale.
Calabria: La legge sugli idonei al via, FdI esulta, ma l’attesa è per il confronto con i sindacati. Una proposta di legge regionale per risolvere la situazione degli “idonei” in Calabria, ovvero professionisti che hanno superato concorsi pubblici ma non sono ancora stati assunti, ha ricevuto il plauso di Fratelli d’Italia. Il vicecapogruppo alla Camera, Alfredo Antoniozzi, ha definito l’iniziativa un “passo avanti considerevole” per la regione, sottolineando la collaborazione con la Lega. L’approvazione definitiva e l’effettiva attuazione della legge restano però legate alla capacità di coinvolgere le organizzazioni sindacali.🔗 Leggi su Ameve.eu
Calabria: FdI e Lega a lavoro per stabilizzare gli “idonei”, svolta all’orizzonte dopo anni di attesa.Le forze di Governo in Calabria si muovono per risolvere la questione degli “idonei”.
Idonei, il centrodestra al loro fianco. Presto una legge in Calabria per tutte le categorieIl centrodestra si schiera al fianco degli idonei dei concorsi in Calabria.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Legge idonei Calabria, il PSI apre alla Lega: «Sosteniamo la proposta per il bene comune»Il segretario regionale del PSI, Luigi Incarnato, rompe gli schemi e annuncia il sostegno dei socialisti alla proposta di legge della Lega sugli idonei calabresi. cosenzapost.it
Legge idonei Calabria, Antoniozzi (FdI): «Passo in avanti per l’intera coalizione»Il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, accoglie con favore la proposta di legge regionale sugli idonei presentata dalla Lega. cosenzapost.it
