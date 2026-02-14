Cormorano a Reggio Calabria | uno scatto rivela la biodiversità costiera e accende il dibattito sulla sua tutela

Un cormorano è stato avvistato oggi nel pomeriggio a Bocale, frazione di Reggio Calabria, attirando l’attenzione di chi passeggia lungo il lungomare. Lo scatto, condiviso sui social, mostra l’uccello che si riposa tra le rocce, segnalando la presenza di specie marine ancora presenti nelle acque reggine. La foto ha acceso un dibattito tra residenti e ambientalisti sulla tutela della biodiversità costiera.

Un Cormorano a Bocale: Uno Scatto che Racconta la Salute delle Coste Reggine. Un cormorano avvistato nel pomeriggio di oggi, 14 febbraio 2026, a Bocale, frazione di Reggio Calabria, ha catturato l’attenzione di residenti e appassionati. L’uccello, immortalato dal lettore Antonino Caserta mentre posava immobile su uno scoglio a pochi metri dalla riva, offre uno spaccato della ricca biodiversità che caratterizza il litorale calabrese e solleva interrogativi sulla sua conservazione. L’avvistamento, seppur non raro, ha innescato un dibattito sulla necessità di proteggere gli ecosistemi costieri e promuovere un turismo sostenibile.🔗 Leggi su Ameve.eu Inclusività e diritti: il dibattito su Narciso alla Mediterranea di Reggio Calabria A dieci giorni dalla fine della campagna elettorale, a Reggio Calabria si tiene un dibattito pubblico su inclusività e diritti. Sport, ricordi e futuro: il Trofeo BiC accende Reggio Calabria Il Trofeo BiC a Reggio Calabria rappresenta un momento di incontro tra sport, tradizione e prospettive future. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Meteo, le temperature massime di oggi: +19°C a Reggio Calabria facebook Dei 220 milioni pagati dallo Stato dal 2018 al 2024 per indennizzare i cittadini vittime di ingiusta detenzione, ben 78 sono stati versati in Calabria. Il 35% del totale. In una Regione dove Nicola Gratteri è stato pm prima a Reggio Calabria e poi a Catanzaro, dal x.com