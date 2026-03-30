Si è conclusa ieri l’edizione 2026 della rassegna comunale “Comunalia, un inverno d’autore”, promossa dal Comune di Caserta e organizzata da Fabbrica Audiovisiva Napoletana S. La manifestazione ha visto una grande partecipazione di pubblico e si è svolta tra musica, arte e spettacolo. L’evento ha coinvolto diverse location della città, con un programma ricco di spettacoli e iniziative culturali.

Si è conclusa ieri, con una grande partecipazione, l’edizione 2026 della rassegna comunale “Comunalia, un inverno d’autore” – promossa dal Comune di Caserta e realizzata da Fabbrica Audiovisiva Napoletana s.r.l. – che nel suo ultimo weekend ha trasformato Caserta e il borgo di Casertavecchia in un grande palcoscenico diffuso, capace di intrecciare linguaggi, pubblici e luoghi in un unico racconto culturale. Cuore pulsante del fine settimana è stata la Festa di Primavera – realizzata a cura della Pro Loco Casertantica e della Pro Loco Cassali del Carolino – che ha animato per due giorni il borgo di Casertavecchia, restituendolo alla comunità come spazio vivo, accogliente e partecipato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Cala il sipario su Comunalia: l’ultimo viaggio tra musica, arte e spettacolo

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