Si è conclusa ieri l’edizione 2026 di “Comunalia, un inverno d’autore”, la rassegna promossa dal Comune di Caserta e organizzata da Fabbrica Audiovisiva Napoletana. L’evento ha coinvolto diverse location tra Caserta e Casertavecchia, proponendo spettacoli di musica, arte e intrattenimento, con una partecipazione numerosa di pubblico. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle date programmate, attirando appassionati di diversi generi e provenienze.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è conclusa ieri, con una grande partecipazione, l’edizione 2026 della rassegna comunale “Comunalia, un inverno d’autore” – promossa dal Comune di Caserta e realizzata da Fabbrica Audiovisiva Napoletana s.r.l. – che nel suo ultimo weekend ha trasformato Caserta e il borgo di Casertavecchia in un grande palcoscenico diffuso, capace di intrecciare linguaggi, pubblici e luoghi in un unico racconto culturale. IL CUORE DEL WEEKEND, LA FESTA DI PRIMAVERA Cuore pulsante del fine settimana è stata la Festa di Primavera – realizzata a cura della Pro Loco Casertantica e della Pro Loco Cassali del Carolino – che ha animato per due giorni il borgo di Casertavecchia, restituendolo alla comunità come spazio vivo, accogliente e partecipato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cala il sipario su Comunalia: ultimo viaggio tra musica, arte, spettacolo e comunità tra Caserta e Casertavecchia

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