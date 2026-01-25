Fiera di Bergamo cala il sipario su Baf e Ifa | 18mila presenze all’insegna dell’arte

La Fiera di Bergamo chiude con successo le edizioni di Baf e Ifa, registrando circa 18.000 visitatori. L’evento ha proposto un percorso completo tra arte antica e contemporanea, unendo tradizione, performance, materia e concetto. Un’occasione di confronto e scoperta per appassionati e professionisti del settore, che ha confermato l’importanza della manifestazione nel panorama culturale locale.

LA MANIFESTAZIONE. Un percorso a 360 gradi tra antico e contemporaneo, tradizione e performance, materia e pensiero. Ha chiuso i battenti domenica 25 gennaio l'edizione 2026 di Italian Fine Art (Ifa), che insieme a Bergamo Arte Fiera (Baf) ha inaugurato l'anno espositivo della Fiera di Bergamo. Le kermesse, giunte rispettivamente alla 9ª e alla 21ª edizione, si sono svolte a partire dal 16 gennaio nei 16.000 metri quadrati del polo fieristico di via Lunga e hanno sfiorato, nei 10 giorni di apertura, quota 18.000 presenze (+20% rispetto all'edizione 2025, che aveva registrato 14.500 presenze). Incremento anche per le gallerie espositrici, oltre 200 (+10%).

