La rassegna culturale “Comunalia, un inverno d’autore” si avvia alla conclusione con un fine settimana ricco di eventi. Nel periodo tra il 28 e il 29 marzo, Caserta e il borgo di Casertavecchia ospiteranno spettacoli, concerti e iniziative legate a musica, storia e cultura. L’intera manifestazione si svolge all’aperto, coinvolgendo diverse location della zona.

La rassegna culturale “Comunalia, un inverno d’autore” si avvia alla conclusione con un programma ricco e variegato che, nel weekend del 28 e 29 marzo, trasformerà Caserta e il borgo di Casertavecchia in un grande palcoscenico a cielo aperto. Il gran finale è pensato per coinvolgere pubblici diversi, valorizzare luoghi simbolo del territorio e unire tradizione e innovazione. Il cuore della due giorni sarà la “Festa di Primavera”, che animerà tutto il borgo di Casertavecchia. Vicoli, piazze e scorci suggestivi ospiteranno mercatini artigianali, performance musicali e attività dedicate ai più piccoli, permettendo a visitatori e famiglie di vivere il borgo con lentezza e partecipazione, riscoprendo il fascino autentico della sua storia e della sua cultura. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Gran finale di 'Comunalia': musica, storia e spettacolo tra Europa e Sud America

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