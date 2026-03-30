Federica Brignone, sciatrice e tifosa del Milan, ha condiviso in un'intervista a 'Che Tempo Che Fa' un momento di grande emozione durante una gara a San Siro, quando tutto lo stadio ha gridato il suo cognome. La sportiva ha descritto quella situazione come qualcosa di molto intenso e fuori dal comune. La sua passione per il calcio e le sue imprese sportive sono state al centro del suo racconto.

"San Siro? Mi sarebbe piaciuto esserci per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi ma ero a Cortina, poi quando sono andata per il derby Milan-Inter e tutto lo stadio ha urlato il mio cognome è stata una roba fuori dal normale". Queste le parole di Federica Brignone nell'intervista concessa durante il talk show serale condotto da Fabio Fazio 'Che Tempo Che Fa'. La sciatrice italiana, protagonista assoluta durante gli ultimi Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 con due medaglie d'oro, è tornata a parlare del Milan e della passione che ha per il Diavolo. In particolare, Federica Brignone ha voluto raccontare le emozioni provate quando è scesa nel campo di 'San Siro' nel pre partita di Milan-Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Brignone: “Quando tutto San Siro ha urlato il mio cognome è stata una roba fuori dal normale”

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