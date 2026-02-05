Thuram | San Siro è un sogno | roba da pelle d’oca Lautaro…

Marcus Thuram ha parlato con CBS Sports, descrivendo il suo primo impatto con San Siro come un sogno che gli ha fatto venire i brividi. Ha raccontato il suo percorso in nerazzurro, ma anche alcuni dettagli più intimi sulla sua vita e sulla sua carriera.

Thuram. Marcus Thuram si è raccontato a lungo ai microfoni di CBS Sports, offrendo uno spaccato profondo non solo sul suo percorso all’ Inter, ma anche sul lato più personale della sua carriera. L’attaccante nerazzurro ha parlato del rapporto speciale con il fratello Khephren, definendolo senza esitazioni “ il migliore al mondo ” e spiegando come la loro competitività reciproca sia un motore continuo di crescita: “ Io sono il suo fan numero uno. Ogni volta che giochiamo contro voglio vedere quella rabbia, perché mi rende orgoglioso “. Tra aneddoti familiari e ambizioni personali, Thuram ha ricordato anche l’importanza della figura paterna.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

