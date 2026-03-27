Stefania Craxi, nuova presidente del gruppo di Forza Italia in Senato, ha dichiarato che il suo cognome non ha influito negativamente sulla sua nomina. Ha aggiunto di avere un buon rapporto di stima con Marina Berlusconi, e di stimarla a sua volta. Ha inoltre precisato che si discuteva da tempo di un cambiamento nella leadership, difendendo le quote di anzianità all’interno del partito.

ROMA - Stefania Craxi, 65 anni, figlia primogenita del leader socialista Bettino, siede in Parlamento dal 2006 e, dai banchi di Forza Italia, si dedica alla «difesa politica, ancor prima che personale, della memoria» di suo padre, come riporta la biografia che diffonde. Da ieri è la presidente del gruppo azzurro a palazzo Madama, al posto di Maurizio Gasparri. Craxi, si chiude un travaglio dentro il suo partito iniziato con la sonora sconfitta al referendum sulla giustizia.«Io di questi travagli ho letto solo sui giornali. La verità è che l’incarico di presidente di un gruppo logora. In grande serenità, consci che FI è una comunità di valori nella quale è importante l’apporto di tutti, c’è stata una sostituzione». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Stefania Craxi: «Per una volta il mio cognome non ha pesato in negativo. Marina Berlusconi mi stima e io stimo lei»

Articoli correlati

Stefania Craxi nuova capogruppo al Senato di FI, Marina Berlusconi: "Grande stima, sostengo apertura classe dirigente"Di Craxi è stata una grande sponsor Marina Berlusconi, che in merito alla nomina ha dichiarato: "Grande stima per Stefania, da tempo sostengo...

Stefania Craxi nuovo capogruppo FI al Senato: Marina Berlusconi non è adusa a mettere becco – Il video(Agenzia Vista) Roma, 26 marzo 2026 "A Marina Berlusconi mi lega un sentimento di stima e affetto, lo stesso che legava i nostri padri.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Stefania Craxi

Temi più discussi: Stefania Craxi, chi è la nuova capogruppo di Forza Italia al Senato al posto di Gasparri; Stefania Craxi è capogruppo di Forza Italia al Senato, una storia politica al fianco dei Berlusconi; Gasparri lascia la guida dei senatori di Forza Italia, al suo posto Stefania Craxi; Gasparri pronto a lasciare la capogruppo FI al Senato: Stefania Craxi in pole position.

Stefania Craxi è capogruppo di Forza Italia al Senato, una storia politica al fianco dei BerlusconiEletta per acclamazione a quanto si apprende da fonti parlamentari al termine dell'assemblea del gruppo che si è svolta a Palazzo Madama. Succede in questo ruolo a Maurizio Gasparri ... rainews.it

Stefania Craxi: «Per una volta il mio cognome non ha pesato in negativo. Marina Berlusconi mi stima e io stimo lei»La nuova presidente del gruppo di Forza Italia in Senato: «Di un cambio si parlava da tempo. Svecchiare la classe dirigente? Difendo le quote grigie. Il segretario mi ha chiamato e ha accompagnato il ... roma.corriere.it

Maurizio Gasparri si è dimesso. Report aveva scoperto un altro incarico tenuto nascosto al Senato per due anni Maurizio Gasparri si è dimesso da capogruppo di Forza Italia al Senato. Al suo posto, Stefania Craxi. Si tratta di un vero e proprio scambio di ruo facebook

Gasparri si dimette, Stefania Craxi nuova capogruppo FI al Senato x.com