Davide Bonolis e la fidanzata Martina Dotti | Lei era a una mia partita di calcio mi è piaciuta subito Il matrimonio? Con calma Pesavo 104 chili a tirarmi fuori dal mio momento di crisi è stata la morte di mio nonno

Davide Bonolis e la fidanzata Martina Dotti hanno rilasciato la loro prima intervista di coppia, parlando dei primi incontri e delle emozioni iniziali. Bonolis ha spiegato che Martina era presente a una sua partita di calcio e che si è innamorato subito. Ha aggiunto di aver pesato 104 chili durante un periodo difficile e che la morte del nonno lo ha aiutato a superare quella fase.

I due si conoscevano via social ma non si erano mai incontrati dal vivo prima di quel momento. Lei ha confessato a Silvia Toffanin: «Lui è un po’ timido, all’inizio non si esponeva». Al ricordo dei primi momenti, Davide Bonolis si è emozionato («papà non approva, sicuro: ho pianto»), per poi stemperare la tensione parlando dei paragoni con Zac Efron. È l’attore preferito della sorella maggiore, Silvia, che è nata due anni prima di lui con una grave cardiopatia. La giovanissima coppia pensa già al matrimonio ma, aggiunge Davide, «con calma». «Ora – gli fa eco lei – stiamo bene così». A dare man forte al figlio ci ha pensato anche Sonia Brugarelli, che ha mandato un messaggio in studio con un augurio a Davide e a Martina, di cui ammira l’«amore sano che si dà libertà». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

