Brasile Ancelotti torna a convocare Danilo | Farà parte della squadra ho scelto! L’annuncio del ct
Il commissario tecnico della nazionale brasiliana ha annunciato che il difensore sarà nuovamente convocato per le prossime partite. La decisione è stata comunicata attraverso un'intervista, in cui ha confermato che Danilo farà parte della rosa ufficiale. La convocazione rappresenta una scelta definitiva, senza ulteriori dubbi o cambiamenti annunciati.
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