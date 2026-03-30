Brasile Ancelotti torna a convocare Danilo | Farà parte della squadra ho scelto! L’annuncio del ct

Il commissario tecnico della nazionale brasiliana ha annunciato che il difensore sarà nuovamente convocato per le prossime partite. La decisione è stata comunicata attraverso un'intervista, in cui ha confermato che Danilo farà parte della rosa ufficiale. La convocazione rappresenta una scelta definitiva, senza ulteriori dubbi o cambiamenti annunciati.