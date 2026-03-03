Davide Ancelotti torna da papà Carlo CT del Brasile il Botafogo resta solo un triste ricordo
Davide Ancelotti torna nello staff tecnico della nazionale brasiliana, due mesi dopo aver lasciato il ruolo di allenatore del Botafogo. Ora lavora di nuovo con il padre, il commissario tecnico del Brasile, per sostenere il team nel tentativo di conquistare la sesta Coppa del Mondo. Il Botafogo resta un ricordo del passato per Ancelotti, che riprende il suo ruolo con la selezione nazionale.
A poco più di due mesi dall'addio alla panchina del Botafogo, dov'era stato chiamato per la prima volta come allenatore, Davide Ancelotti riprende il suo posto nello staff tecnico del Brasile per aiutare papà Carlo nell'impresa di spingere i verdeoro verso la sesta Coppa del Mondo.
Davide Ancelotti lascia il Botafogo: ora i Mondiali con papà Carlo, ma nel futuro potrebbe esserci l’Europa…Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il figlio del leggendario allenatore di Milan e Real Madrid, tra le tante...
