Neymar inserito nella pre lista del Brasile! Il ct Ancelotti sarà presente alla prossima partita del Santos per visionarlo

Neymar figura nella lista preliminare del Brasile, mentre il ct Ancelotti assisterà alla prossima partita del Santos per osservare il giocatore. La presenza del attaccante nella lista anticipa un possibile coinvolgimento nella prossima competizione internazionale. Ancelotti sarà presente allo stadio per valutare le condizioni di Neymar durante la partita del club. La selezione ufficiale del Brasile verrà annunciata nei prossimi giorni.

