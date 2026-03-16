Bremer è stato nuovamente convocato dalla nazionale brasiliana dopo un periodo complicato, esprimendo grande felicità per il ritorno. L'allenatore ha spiegato di aver scelto alcuni giocatori nuovi, senza entrare in dettagli. La convocazione rappresenta un momento importante per il difensore, che torna a essere protagonista anche in ambito internazionale. La Juventus può considerarsi soddisfatta di questa scelta.

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© Calcionews24.com - Bremer torna tra i convocati del Brasile: «È un’enorme felicità! Ho attraversato momenti difficili». Ancelotti: «Ho convocato alcuni giocatori nuovi perché…»

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